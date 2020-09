Mons: le nouveau restaurant «la Cornice» sous eau à cause de la pluie

C’est en plein service que le restaurant italien «La Cornice» a subi les dégâts des intempéries ce jeudi soir. Toute la salle a été inondée à cause de la pluie. Ce vendredi matin, les ouvriers communaux et les employés se sont activés avec un seul but: assurer le service du midi!

