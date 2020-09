Qui veut adopter les 15 oies du château d’Havré?

25/09 18:00 → 27/09 12:00

Ce vendredi et ce week-end, sous l'influence de la dépression de tempête Odette, nous prévoyons de fréquentes précipitations. Ce vendredi après-midi, des averses se développeront. Ce soir, cette nuit et demain samedi, elles deviendront plus fréquentes et parfois soutenues. Ensuite, de samedi soir à dimanche matin, l'ensemble du pays sera concerné par une perturbation structurée dans un retour d'est amenant de nouvelles pluies régulières et parfois abondantes. Nous attendons donc des cumuls proches ou supérieurs à 25 l/m² en 24h de temps d'ici samedi soir sur les provinces de Flandre Orientale et du Hainaut, et d'ici dimanche midi sur la Province de Flandre Occidentale. L'avertissement pourra éventuellement être étendu ultérieurement à davantage de provinces.