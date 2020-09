Boucle du Hainaut: les riverains ont deux semaines pour donner leur avis

De Lens à Ecaussinnes en passant par Leuze-en-Hainaut ou Soignies, les riverains sont de plus en plus nombreux à avoir entendu parler du projet… et à s’y opposer. Ce dimanche, une réunion a eu lieu entre les représentants de ces groupes. Le but : « S’unir pour ne rien lâcher », exprime un d’entre eux.