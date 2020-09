Foot: le Symphorinois se rend à Tamines en s’inspirant de son match à Dessel

Falzone et les Chiconniers commencent avec un déplacement piège chez les promus taminois. - F.Mi.

Si la coupe de Belgique a donné un avant-goût de compétition et a permis d’entretenir un bon rythme, rien ne remplace évidemment le championnat. Et cette fois, ça y est: ce mercredi, le Symphorinois, la Renaissance Mons et l’USGTH vont disputer leur premier match en D3 ACFF.