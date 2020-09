Mons: l’automobiliste s’arrête sur la bretelle d’autoroute E19 et frappe l’ouvrier

On pourrait qualifier l’affaire qui suit à un terrifiant « effet papillon ». S., 40 ans, répond de coups et blessures portés à un ouvrier qui ramassait des déchets sur le bord de l’autoroute E19. Surpris par la vue du camion tampon qu’il avait estimé mal ou non annoncé, l’homme a stoppé son véhicule au milieu de la route. Il a blessé l’ouvrier qui lui a rendu la pareille... et au bout du compte, stressée par son interpellation à domicile, l’épouse de S., enceinte, a perdu son bébé ! L’homme se confond en regrets. C’est bien le moins…

