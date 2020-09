Foot (P2B): les Flénusiens marquent et encaissent beaucoup

Il y avait de fortes chances que la P2B soit ouverte et indécise. Cela se confirme! En attendant le verdict du match Honnelles-Neufvilles, reporté, il n’y a déjà plus qu’une seule formation sur la plus haute marche du podium avec le maximum des points: le FC Flénu. Pourtant, tout n’est pas encore au point chez le leader.

****** ** ************ ** ******* ***** **** ** ********** **** ** ****** *** *** ******* *** ****** **** ** **** **** ********* ** ***** *** ******** ******* ******** ******* *** *** ******************** ******** *** ****** **** ************ ** ********* **** *** ********************* *** ************* ** ** *** *** ********* **** **** **** ********* *** ************ ** ** ***** ** ***** *********** ** **** ******** ** ** ********* ** **** ******* *** **** ** ***** ****** ***** ****** *** ****** ******** ** *** ********* **** ****** ** ******** ******** ** ******** ** *** ***** *** **** ******* ******** ** ** ******* ** ***** ***** *** ****** ** ********* ** ************** ** ************** ******** ** *********** **** ****** ** **** ** ************** ***** ******* ******** ************ **** **** ** ******** *** ********* ******* *********** ** **** ******** ** ***** ** *** ** **** *** ************** ****** ********* **** ****** ******** ****** ** **************** ************ ******** ** ***** ****** ******** ****** *** ********** ** ************* ************ ********* ****** ***** *********** **** **** ******************** ******** ******** ************ *** ************ ** ******** ********** **** ******** ** ************* ********* *** ****** *** ******* **** ********* ** ******** ************ ** ******* *** ***** ******* *** ******* **** ** ** ******** ************* ** ************ ** ******** ****** ********** ************ **** ****** *** ************* ***** ************* *********** ************ **** ****** **** ** *** **** ***** ** **** * ****** ********** ** *** ***** ***** ** ****** **** **** ***** ** ******** ** ******** ** *********** ** ***** ******* ******** *** ** ********** ** ********* ******* ** *** ** ***** ***** ************** **** ******* ** ****** ******** ******* ********* *** ** ********* *********** ******* ** *********** *************** ** ********* ** ***** **** ** *** ***** *** **** ******* ********* ***** ***** ** **** ** ********** ************ *** ****** *** ******************** ***** ** ********* ** ****** ***** **** ***** ******* ***** ********** ** **** *** ***** ** ******** ** ** *********** ****** ********** *** ***** ****** ********** ***** ****** *********** ** ***** **** ** ** ************* ** **** **** ** ****** **** ****** ***************** ** ***** ***** *** *** **** ********* ** ************* ******* ****** ***** ********* ******* ** ****** ** ************ ** ******* *** ****************** ******** ** ******* ** ******* ********** **** ********** *** ** ****** *** ******* ********* **** *********** ********** *** ***** ****** ******************* ******* ****** ** ********* ******** ** ** *** *** ********* ************ ** ***** ************* ************** *********** **** ******* ** *** **** ** ***** ****** ******** ****** ********* ********** ** ********** ** *************** ** * ************ ******* **** **** **** *** ******** ** *** ******* ********** *** **** **** ********** ***** ***** ******** ******* ** *** ******* *** **** ** ********** ********** *** ** *********** **** **** ***** ********* *** ********************* ** ****** ** ** *** ***** *** ***** ** ***** *** ** **** ******** ******* * ***** **** *** ******** ** ************ ************** ******** *** **** ** **** ** ** ****** **** **** ************** ** ** ********* *** ******* ** **** ******* ****** ** ** **** ****** **** *** ******* ** ***** *** **** ****** ** *** *** ** *** ***** ***** **** ** **** ****** *** ** **** ** **** ** *** ***************** ******* ***** *** ******** ***** **** ** *********** *****