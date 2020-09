La surmortalité a sérieusement touché la région Mons-Borinage de mars à mai

La région Mons-Borinage a été l’une des zones les plus touchées par le Covid au cours des mois de mars, avril et mai. Les statistiques de Statbel, qui reprennent le taux de mortalité global dans les différentes communes de plus de 10.000 habitants, confirment ce constat. Dour, Mons et Frameries sont d’ailleurs les trois communes du Hainaut à connaître la plus importante augmentation par rapport à la moyenne des décès survenus, à la même époque, durant 2017, 2018 et 2019.

** ********** ******** ** ******** *** ***** *** ******* ***** ****** ** ***** ************** ** ************** ** ****** ******** ************ ******** ** ************* * ********* *** ******** ** ** ********** **** *** **** ** ***** ***** ** *** ** ***** ****** *** ** *********** * **** ** **** ** ********* ** ***** *** *** ******** ********** **** *** ******* ** ********* ** ** ** ******** **** *** *** ************* ** ** *********** ** ****** **** *** ***** ********* ** ** ******* ** ****** ** ******* ******** *** ***** ******* ************** ** ** ***** ******** ***** ******* ***** ********** *** *** ******** ** **** ** ****** ********** ******* ***** *** *********** *** *** ******** *** **** ******* ********* **** ** *** ******* *** ************* ** ******* ************* * ***** ************* ******** ** ***** ** *********** ** ** ***** ********** **** *** ************ ** ********** ******* ** ******** ** *********** ** **** ** ************* ** **** ********* **** *** ************ ** ************** ** ******* ** **** ** *** *** ** ** ******* ** ***** *** ***** ******* ************* ****** ** ** ***** ** ***** ******* **** *** ********* ** ** ****** ******* ***** ****** ************ *** ***** **** *************** ** ********* *************** ******** *** ** ********** ****** ** ****** ** ** ******** ** ******** ** ******* ******** *** **** ** ** *** * ***** ** **** ******** **** *** ****** ** ************* *** ***** ** ** ******* *** *********** ********* *** ******** ** *** ******** ** ****** ** ***** *** ******* ****** ** **** * ************** ******** ** ***** ** ***** ******** ********** ************** ***** ********* ******* *************** ** *********** *************** ******** *** ************ ** ************* **** ** ******* **** ***** ********* *************** ** ****** **************** ***** *** **** ******** ** **** ********** *** ******** ************** * ***** ** ***** ***** ************ **** *** ****** ** *************