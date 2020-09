Maisières: Victoria et Joachim, jumeaux, ont ouvert leur propre agence immobilière

Victoria Souris et son frère jumeau Joachim sont nés à Anderlecht mais ont toujours habité à Jurbise. Voici un an, les jumeaux ont décidé d’ouvrir leur propre agence immobilière «Landlord Office», située à Maisières pratiquement sur le domaine du SHAPE. Une agence immobilière familiale spécialisée dans la vente et la location de biens haut de gamme, la location aux résidents étrangers, et dans la vente et la location de commerces.

****** ******** ****** *** *** ********* ****** **** ***** ********* ****** ******* **** ** ****** ******** ** ** ***** ** ***** ****** *** ** ***** ******* ** ***** ** ******** *** * ****** **** ****** ******** ********* **** *** ******* ******** *** *** **** ****** *** **** **** ******* ** ******* *** **** ** **** ** ******* ****** ** ******* **** ** **** ** ***** ****** **** ** **** **** ******* ** ********* *** **** *** ***** ************ *** **** *** ********* ***** ******* ** **** ******** ************** **** *** *** **** ******** ** ******* **** ****** ** ** **** **** *** ********** ****** ** *********** ** ********** ** ***** ***** *** ************ ********* ***** ********** ** ******** ************ ** ***** *** ***** ** ***** *** ****** ******* *** ***** ** *** ********* ** ********** ** * ************ ******* ********** *** ******* ********* ************* ** **************** ****** **** *** ** ***** ** ******* ************* ** ****** ** ** ***** ** *** **** ********** ******* *** ** **** **** ******* **** ** ******* ** *************** ********** ********** *** *** **** ****** **** *** ********* ***** ********** ** ********** ** ***** ** **** **** ******** ********* ********* ******** ** ***** **** ** ******* ** ******* **** ** ******* **** ****** *** ** ********* **** ****** ****** ******* *** ** ******* ** ****** *** ******** ** ******** **** ****** ** ***** ************* **** *** ********** *********** *** ******* ********* **** *** ******* *** ******** ********** ****** **** **** **** *** **** *** ***************** ************ *** ** ****** ****** *** ********** ************ ** ***** *********** ** * ********* ****** ********* ******** *** ** ***** ** *** ********* *********** ************* ***** ******* *** **** *** ******* ********** ** **** * ***** ** **** ** ** ***** * ***** *** ******* ******* ***** ** ******** ******* ***** ******* ** **** ********* *** ****** ***** ****** *** ** ****** **** ** ****** ******** ***** ********************* ******* ****** *** ****** ************ ** ***************** ******** ** ******** ** ********** *** ******* *** ****** ************** ************ ** ******* ****** ******* **** ********* ** ******* ****** *** ******** ************ ******* ** ****************** **** ****** ******** ***************** *** *** **** ******** **** *** ********* ** ******* ** **** ********************* *********** **** ******* ** *** **** ****** **** ** ******** ******************** ******** ***** *** *** *** ****** ** *** ************* ********* ********* **** ************ ********** **** ***** ******** ********* ***** ** ***** *** ******* ******* **** ** **** ********** ** ******* ** ***** *** **** ******** ** ** *** ****** **** ****** *** ********** *************** *** ******** ******************* ******* **************** ******************** ** ******* ** ********** *** ******** ******** ********** ********** ** ****** *************** ********* ********** **** ** ******* *** **** ************ *********** ** **** ** **** ***** *** ** **** ******* ** ** ******* *** *********** **** ***** ****** ****** ** ** ************ *** ******* **************** ************ ****** *** ****** ********* *** ***** ** ************** ***** *** ******* ** ******** *** * ** ******* ********* **** *** ******* ********* ************ ********* ** ***** ***** *** ****** ** ************* **** *** ************ ** ********** *** ************ ** ***** ** ****** ** ******* *** *********** *********** *** ********** *** **** ** * ********* **** ********* **** ****** ** ****** ********* ** ***** ** ******** *** *** ** ***** ** ******* ****** **** *** ********* ************** ************** *** ********* ** ******* ** ***** ** ***********