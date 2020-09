Mons: le PS met un terme à sa collaboration avec le conseiller John Joos

Le groupe PS de Mons s’est réuni ce samedi matin. Après des débats approfondis et constructifs, de nombreux éléments sont venus appuyer le fait que la collaboration entre les élus PS et le conseiller John Joos n’était plus souhaitée. Le PS montois décide de mettre un terme à sa collaboration avec le conseiller John Joos, explique le président Johan Vanlathem, président de l’USC, dans un communiqué de presse.

