Dossier foot: malgré la pandémie, des clubs ont noté une hausse des affiliations

Jacques Urbain et le Symphorinois ont été confrontés à un cas et ont vite réagi. - F.Mi.

L’heure de la reprise des championnats en jeunes a sonné. Les enfants et les formateurs attendaient ce moment depuis six mois et la fin prématurée de la saison précédente. La menace du Covid-19 n’a effectivement pas freiné l’envie de jouer des apprentis footballeurs. Plusieurs clubs, dont Hensies et Frameries, ont même enregistré une hausse de ses affiliés dans leur centre de formation. Les dirigeants restent cependant vigilants en espérant que la situation revienne à la normale au plus vite.