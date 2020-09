Honnelles: la chocolaterie Druart rouvre ses portes, deux ans après les inondations

Il sera de nouveau possible de déguster des chocolats Druart dès ce lundi! La famille revient de loin. Suite aux inondations de juin 2018, il a fallu tout refaire: l’habitation privée, les pentes du jardin, l’atelier, le magasin… Un énorme chantier qui aura duré plus de 2 ans. Camille Druart aurait presque baissé les bras, mais c’était sans compter sur son fils, Alexandre, prêt à prendre la relève. Père et fils travaillent désormais le chocolat ensemble.

****** **** *** ** ******** ** ************ ****** *** **************** ** ******* ***** *** ***** ********** ****** *** *********** ** **** ***** *********** ************ ** ******* *********** *** ******* *** ** ***** ******** **** *** ********** **** **** ******** **** ** **** *** ** ******** ********** ********* ***** *** **** ***** ****** ******* ** **** ********* ****** *** ************ ** * ************ **** ** ******** ******* *** ********** ****** *** ********* ************ ** ** ********* *********** ******** ********* ** **** ** *** ***** *********** ** * ***** ****** *********** ** *********** ** *** ********* ** *** ** ******** **** ****** ********* ** ******* ****** *** ** ********* ***** ******* ** ***** *********** **** ****** ** ******* **** ********** *** ******** ** * ***** ***** ******** *** ****** ** **** ** ******* **** *** ******* *** **** ******** ** ************** ********* ******* ******* ************ *** ******** * *** ***** ***** *************** ********** ******* ** ************* ** * ***** **** ************** ** ****** ** ****************** ** **** ******* ** ******** ***** *** * ********* ******* ** ******** ******* *** ***** ********** ** **** ***** ** ********* ** ********* ************** ** **** ******* ** ***** ** *** **** *** ******* ************** *********** ** **** * ******** ** ********* ** ************* ** ******* *** *** ******* ****************** ** * *** ******* ** ******* ** ** ********* ********* ********* ******* ****** ** *** *** **** *** ******** ******* ** ****** ** ****** *********** **** ******** ** ************ ** **** **** ******* **** * ******** *** ********** ** * ****** *** **************** ** ******* ******** ***** ******* **** ********** *********** ***** **** ** ** **** ******* ** **** *** ********** ** *** *********** ** * ** ****** ** ********* ************ ** ******* **** *** *** ******* *** **** **** ** ***** ** **** ****************** **** ** ******* ****** ** *********** ******* ******* **** ******** **** ********** **** ******* *** ** *********** ************** * ******** ** ************ ** *********** *** ******* ** **** ***** ***** ********** ** ******* **** ** ***** ******** ****** **** **** ** *** ******* *** ******** ** ****** *** ********** ** *** * ********** **** **** ********************** ** ***** ** ***** ***** ***** ******* ** ************ ** ****** ** ******** ** ** ************ ****** *** ******* ********** *** ********* ******** ** ***** ** *** ******** ********* *********** ** ** ** ********* ** ******* ** **** **** ** ** ****** ******* ** *** *************** ***** ** **** *** ******** *** ********* *** *** **** ** ********* *** ************* ************ ***** *** *********** ************* ** ********* ****** ** ******** ***** *** ******** ******* ** ** ** ******** *** ******** ******* ** ******** *** **** ****** ********** ****** ********* ******** *** ****** ********* ** ********* ** ******* *** **** *** ** ** *********** ** *** ** *** ********* *** ************** ** ********** ******* ** ****************** **** ** **** ** ******** ** ********** **** ** ********** ****** ****** ***** ********** **** ************ ** *********** *** *** ******* *** ***** **** ******* *********** ** ** ******************* ******** ****** ********** ** ********** ** ****** *** ***** ************** ************ *** ********* **** ** *********** ** ***** **** ******* ********** ** ******* **** ****** ****** *** ******** *************** ***** ********** ** ************ *** ******** ****** **** ******** ************ ******** ** ***** ** ******** ** **** ******* ********* ** ******** ** ******* *** ********** **** ****** ******* ** *** ******** ** ******* ** ********** *** ********** ** ********* ******* ******* **** *** ******** ********* ** ******** **** *** ******** ** ********* ******* *********** *** ********* **** **** *********** ** ****** ** ********* *********** ***** *** *** ** **** *******************