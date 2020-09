Affaire Hakimi: l’avocat de Faedda plaide l’acquittement pour toutes les préventions

Me Fabrice Guttadauria représente Pascal Faedda, qui risque 15 ans de prison à la demande du procureur fédéral. C’est après une rupture amoureuse qu’il a repris contact avec ses amis d’enfance, Farid Hakimi et Mohammed Benaouane. Pour lui, son avocat demande une série d’acquittements. Pascal Faedda est poursuivi pour la violente agression de Laurent Cascione avec sa maman et sa grand-mère, et le home invasion de Lasne notamment. Ce vendredi matin, les plaidoiries de la défense se poursuivent. Sven Mary est attendu pour plaider la cause de Stéphane Pauwels.

**************** ****** * ** **** ** * ****** ******** **** ****** *** *** *** *********** ** * ** ******** ************ ** ***** ** *** ********* ** *** ***** ** ******** **** *** ************ ** ************* ******* *********** ******* ************ ********** ** ****** ******* *** ****** * ******** *********** ************* ****** **** *** ***** ** ************ ** ********** ** *********** *** **** ************ ******** ********* ** ***** ******* ****** ** ******** ************** ****** ******** ***** ********** ******** ********** ***** ****** ** ********* ****** ****** *** ******** ********* ***** ****** ****** * * * ************ ** ** ****** ** ******* **** ********* *********** ****** ******* ***** ************** ***** ********* *********** ******* ********* ** ***** ** ** ************ ******** ******* ********* ** ******* ** ****** ******* ** ** ******* *** ** ************ ** ******** ****** *** ********** ****** ** **** ******* ** ********* ********** ****** ******* ******** ** *** ******** *** ***** ** ** *** ** ******* ************* ** ******** ** *********** ****** *** ************** **** ** ******** ** ******* *** ******** **************** ********** ** **** *** *********** ****** * * ** ** *** ** ************** ******** ****** ** *** ******* *** **** **** *** *********** *** ******** ** **** *** ******************* ******** *** ******* ******* ** ****** ****** * ***** ***** ********* *** ** ******* ** **** ** ** *********** ** ******* ********* ** ******* *** ******* ******* *** ********* **** *** ******* ** *********** ******* ***************** ********** * * ***** ******** ** ***** ** *** **** ******* ****** ** ******* ********** *** ************** ************** ******** ********* *** ****** *** ****** ** ******* ******** * ********* ****** ** ************ ** *********** ******* ***** ** **** ******** ** ****** *** ** *** ** ********* ******* *** ****** ********** **** **** ****** ** **** ********* ********* **** ******** ******* ** ****** *** ****** ******** ****** ** ** ******** ***** ***** **************** ******** *** ******* ** ******** ** ***** *************** *************** ******************* *** ******** ****** *** **** **** ******* ******** *** ******************** ** *********** *************** **************** ****** ** ******** ******** **** ** **************** *** ****** ****** ******* ******* *** *** **** ** ******* ***** ****** *** * ***** *** ************* **** ********* ******* ** ** ***** ** ********** ** ***** *** ******** *** ************ **** ** ************* **** ***** **** ** ************* ** *** *********** ** ************ ********** ***** ************ ** ****** ** ****** *******************