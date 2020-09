Affaire Pauwels: la partie civile relance la défense de Farid Hakimi

Ce jeudi matin, Me Elena D’Agristina, l’avocate de Laurent Cascione et de ses proches, a repris la parole après la plaidoirie de Me Frank Discepoli, plaidoirie de ce mercredi. Elle n’est pas d’accord avec son confrère avocat et le fait savoir. Pour elle, la culpabilité de Farid Hakimi est incontestable.

