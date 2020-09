L’inquiétude grandit: 300 élèves positifs au Covid-19 dans nos écoles!

Selon une étude réalisée par le PTB, ces deux dernières semaines, au moins 18.000 patients n’ont pas obtenu le résultat de leur test Covid-19 dans les 24 heures. Et pour certains, l’attente a pu même atteindre les quatre jours. « J’ai une collègue médecin qui a testé un jeune homme vendredi », explique Sophie Merckx, médecin à Charleroi et députée PTB à la Chambre. « Le résultat n’est arrivé que lundi. Or, les normes internationales demandent des résultats dans les 24 heures. Car il faut, au plus vite, chercher les contacts d’un cas positifs. On estime qu’une personne est contagieuse juste après l’apparition des premiers symptômes. »