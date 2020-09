Affaire Hakimi: «Ce n’est plus un policier, c’est Ludo» clame l’avocat de Said

Pour Me Fabian Lauvaux, l’avocat de Said Hakimi, le chef d’enquête qui est tombé amoureux de la compagne d’un inculpé, a dépassé la «ligne rouge». Son client a fait un premier pas, il a reconnu le fait le plus grave qu’il lui est reproché. Une peine avec sursis (cela peut aller jusqu’à 5 ans) est donc réclamée, alors que le procureur fédéral avait demandé 8 ans. Tout comme Me Discepoli, l’avocat de Said a mis en cause le travail du chef d’enquête.

