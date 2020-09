Mons-Bo: à cause du Covid, elle ne voit plus son compagnon et va au Conseil d’Etat!

Ilya et Pauline sont en couple depuis 9 mois. - COM

L’amour, ce n’est pas du tourisme! C’est le nom d’un groupe qui rassemble quelque 1.500 Belges. Tous rencontrent le même problème: l’interdiction par l’Etat belge de retrouver leur amoureux/se qui vit en dehors de l’Union européenne. C’est le cas de Pauline, d’Hautrage. La jeune femme n’a plus vu Ilya, son compagnon biélorusse depuis juin. Or, la situation dans son pays inquiète l’Hautrageoise, qui serait bien plus rassurée de le savoir en sécurité auprès d’elle. Le collectif entreprend une action au Conseil d’Etat.