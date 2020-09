Une station de 12 antennes GSM à Mons: la Ville a dit non

Le projet est envisagé sur un terrain privé, derrière le bosquet. - COM

Une station de télécommunication est en projet au Vieux chemin de Binche, à Mons, sur un terrain agricole. Telenet et Orange souhaitent y installer 12 antennes et 6 faisceaux hertziens, sur une dalle de béton de 49 m²! Le projet n’a pas manqué d’inquiéter les riverains. Une pétition a été lancée. Lors du conseil communal de ce mardi soir, le collège communal montois a confirmé que, pour eux, c’était non.