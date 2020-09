Procès Hakimi/Pauwels: «On a tiré dans le dos de mon client pendant deux ans»

Me Frank Discepoli, avocat de Farid Hakimi, plaidait mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi, délocalisé au Lotto Mons Expo. Son client, considéré par le parquet fédéral comme le dirigeant d’une association criminelle qui a multiplié les home-jackings entre 2015 et 2017 en Hainaut et dans le Brabant wallon, encourt 20 ans de prison.

