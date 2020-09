Procès Hakimi/Pauwels: roulette russe et arme en bouche, la parole aux victimes…

Nathalie (à gauche) et Donatella Castronovo, mère et fille, réclament justice. - J.C.

Dans l’affaire Hakimi-Pauwels, les victimes sont nombreuses, et pas seulement dans la région de Mons-Borinage. La famille Castronovo, père, mère et fille, compte parmi elles. Toni, décédé en mars dernier d’une crise cardiaque, ne pourra jamais connaître l’issue du procès. Ces lundi et mardi, Nathalie et Donatella, mère et fille, étaient présentes au Lotto Mons Expo. Les différentes agressions menées par la bande ont été très violentes. Ce mercredi, les familles des victimes vont entendre les plaidoiries des avocats de la défense. Cela va se prolonger jeudi et vendredi.