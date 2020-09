Epicura Baudour: 7 cas de Covid au sein de la gériatrie, 5 patients et 2 employés

Cinq patients de la gériatrie et deux membres du personnel sont touchés. - Archives B.L.

Ce samedi 12 septembre, deux patients se sont révélés positifs au COVID-19 dans l'une des unités de gériatrie du site de Baudour. EpiCURA a immédiatement pris des mesures de dépistage, d’hygiène et de prévention et insiste à nouveau sur l’importance du respect des mesures d’hygiène et des gestes barrières, annonce l’hôpital dans un communiqué.