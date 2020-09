Quaregnon: près de 2.500€ de matériel dérobé dans la camionnette d’un électricien

Mario Bruno a perdu plus de 2.000 euros. - N.E.

L’électricien Mario Bruno de Wasmuël a été victime d’un vol ce week-end. On lui a volé du matériel qui se trouvait dans sa camionnette. Le préjudice est estimé à près de 2.500 euros. Mais le Quaregnonnais est surtout remonté contre la police qui a refusé de prendre sa plainte tout de suite pour cause de coronavirus. On lui a demandé de prendre rendez-vous par téléphone. Finalement, après avoir multiplié les réclamations, il a obtenu un rendez-vous ce mardi.