Accident mortel à Hyon: les funérailles de Dylan prévues ce mercredi

Mercredi dernier, un terrible accident de la route est survenu chaussée de Maubeuge à Hyon. Trois jeunes, Andréa, Adrien et Dylan, y ont perdu la vie. Luca, la quatrième victime, est toujours dans un état critique. Maxime, blessé plus légèrement et opéré de la jambe, est soupçonné d’avoir entraîné la mort de ses amis alors qu’il était au volant alcoolisé et sans permis. De son côté, il affirme que ce n’est pas lui qui conduisait. L’enquête se poursuit. Les funérailles d’Adrien ont eu lieu ce lundi. Celles d’Andréa sont prévues ce mardi et celles de Dylan mercredi.

