Mons: David Jeanmotte a craqué pour une Harley Davidson

Bertrand Caroy et David Jeanmotte réunis par la même passion pour la marque légendaire. - E.G.

Ce sont les deux stars montoises du petit écran. L’un est policier, l’autre est amuseur public. L’un représente la loi et l’ordre, l’autre est la parfaite incarnation de la fête et de l’excentricité. A priori tout semble opposer l’inspecteur Bertrand Caroy et le relookeur David Jeanmotte. C’est une insoupçonnée passion commune qui les a réunis, ce samedi, au zoning de la Poire d’Or à Cuesmes: celle des belles Harley-Davidson!