Mons: la nouvelle chocolaterie propose des formations gratuites

C’est un commerce d’un nouveau genre qui ouvre ses portes à Mons. «Maître du goût» propose des chocolats et pralines concoctés par des professionnels, mais c’est aussi et surtout une ASBL qui veut susciter des vocations et former gratuitement les personnes qui n’ont pas forcément les moyens d’aller en école d’hôtellerie. C’est donc un but social qui amène le chocolatier William Bertin Towo à Mons, après avoir commencé à développer cette activité à Bruxelles