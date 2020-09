Balades au fil de Lens ce week-end

L’administration communale de Lens et le Groupe Sentiers Lensois vous proposent une balade au fil de Lens, son patrimoine historique et naturel les samedi 12 et dimanche 13 septembre.

** ****** ******** ** ****** ********* ******* ********** ***** ***** ******* ******** *********** *********** ** ********* ************ ********* ** ** *********** ** ****************** ****** ********* ** ** ** ****** ******** ************ ** *********** ****** ** ********* ** *** ** ** ****** ******* ** *** **** ****** ********* ******** ******* *** ********** *** ** ********** **************** *** ****** ** ********** ******* *** ** ***** ** ** ******** ** ***** **** ** ** ****** ********* ******** ******* **** ** ****** **** *** ******* ************ ******** ** ****** ********** ** ****** ** ********* *** ************* ******** ** ********* ****** ******** ***** ******* ***** ******** ** ********* ** ***** ** ** ****** ****** ** ****** ******* ** **** ** ******** ** ** ********** ****** ********* ** *** *** ** ******* ** ******************** ******* ** ** ***** ** **** *** ** ***** ** ** ******************** ****** ************** ** **** ** ******** ** ** ********** ******* *** ** ************** ************ ** ******** ****** ** ** ***** ** ***** **** ** ****** **** *** * ** ** *** ************ ****** ******** ************ ************ **** *** **** ******** ******* ************** ****** *********