Accident mortel à Hyon: les familles pleurent Andréa, Adrien et Dylan, et témoignent

De gauche à droite : Dylan, Andréa et Adrien. - D.R.

Plusieurs familles de la région montoise sont en deuil. Andréa, Adrien et Dylan n’ont pas survécu à l’accident dont ils ont été victimes mercredi soir à Hyon. Ils étaient cinq dans la voiture. Luca, la quatrième victime, est grièvement blessé. Ses jours sont en danger. Maxime, que tout le monde accuse d’être le conducteur, a subi une opération. Ce qu’on lui reproche, c’est d’avoir roulé sous l’emprise de l’alcool, mais aussi sans permis ni assurance et en défaut d’immatriculation et de contrôle technique. Des proches de victimes décédées témoignent.