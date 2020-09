Mons: de longues files d’attente à Ambroise Paré pour le dépistage du Covid

Avec la rentrée scolaire et les retours de vacances, les tests de dépistage du Covid se multiplient. Dans notre région, il est possible de se faire dépister au CHU Ambroise Paré mais aussi sur le site d’Epicura Hornu. Et les files d’attente s’allongent. Ce jeudi, avant l’ouverture du centre d’Ambroise Paré, il y avait déjà une cinquantaine de personnes.

