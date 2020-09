Arnaque à Dour: un liquide magique pour transformer le papier en billets de banque

Un billet de 50 euros, placé entre deux papiers blancs de la même taille. Un liquide magique orange pour asperger le tout, puis une rincette dans de l’eau tiède moussante. Et hop! Vous avez trois fois votre mise! C’est une arnaque hallucinante, dont a été victime GM, citoyen de 30 ans, de Dour, en octobre 2017! Deux sujets africains en répondent devant le tribunal de Mons. Michel, 55 ans, répond d’une escroquerie à hauteur de 10.000 euros, et Hugues, 40 ans, d’une escroquerie pour 200 euros et d’une tentative pour 2500 euros. S’ils ressortent coupables d’ici un mois, on pourra affirmer que les deux hommes étaient visiblement de mèche, pour avoir contacté le citoyen successivement dans la même combine. Me Frédéric Guttadauria demande réparation.

