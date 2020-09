Foot: les clubs de Mons-Borinage ravis de retrouver la compétition, mais… (+news)

La journée d’ouverture des championnats provinciaux, c’est pour ce week-end. Ouf! L’annonce a été accueillie avec joie et soulagement par les staffs et les joueurs. Quant à la suite, peu importe dans l’immédiat. Ils préfèrent se concentrer sur ces premiers matches à enjeu, six mois plus tard. Quoi que...

* **** ** ******* ******** ************** **** ** *********** ************ ******* ** ****** ****** ***************** ** ***** *** ** ******* *** ******** ** ** ******* ************* *** ****** ** ***** *************** ** **** ********* *** ************ ********* ** ***** ****** ** *************** ************** **** ********** *** * ************* *** ** *** ** ******** *** ********** ******** *** ** ***** ** ***** ** *** **** **** ** ******* ****** ** ** *********** ** ******** ** ******* *** ******* ********** * ** ** ***** ***** ************** **** ******* ************ ******* ***** **** ** *********** ** **************** ********** ************ * ********** ******* ****** ***** ****** ******** ************ **** ** ***** ** ******* *** **** ************ * **** ********** ** ****** ********* *** ******* ** ** ******* ** ***** ** ** ** **** *********** ****** ******** *** ** ******* *********** **** ********** ******** ** ********* *** ******* ** ***** ***** ******* ***** ***** *** ************** ********** **** ** ***** **** ******** ** ***** ******** *** ********** ******* ** ******* ** **** ****** ** ** ******* *********** **** *** ************* *** ************* *** ******* ** ****** ** ** ************* **** **** ******** ************** ********** ********* **** ** ******* *** *************** ************** ******* ***** *************** ********** ***** **** ** ***** ** ***** ** *** ****** *********** ** ** ******* * ********** **** ******** *************** ** ** ***************** ****** ******** ** ** ****** ** ******** ************** ************ ******** ********** **** ** ********* *** ** ** ****** * ********** ***** ******************** * ****** ** ** ******* ** ** ******** **** **** **** ******* ***************** ******** ** ********* **** ** *** ** ****** ******** ************ ********* ********* *** ****** *** ********* ********* *** ************** ********** * ***** ********* ** ****** *** **** *********** **** *** ******** ** ************ *** ******* ********* ** *** ********** ****************** ** ******************** ******** ************** ***** ****** ********** ****** ** **** ****** ******* **** ****** ********** *** **** ** *** **************************** ********** ******** ** ******* ****** **** ** ***** *********** ********** ** ******* ** ******** ********* ** ***** *** ******* ** ******** ** *** ****** ** ** ******** ** ******************** ********* ******** ** ********* * ******* *** ***** ** *** **** ******* *** ************ **** *********** ** ******** ********** ******** *** ******** ******* *** ** *********** ** **** ** ** ******** *********** *** **** ******* ******* ** ******************** ****** ******** **** ******** *********** ******* ********* ****** *** **** **** ************* **** ***** * ********* ** *** ***************** **************** ** ********* ****** ************** ** ** *********** ***** ********** *** *** *** ** **** ******** ** **** ***** ** ******* *********** ***** **** ** **** ********** *** **** ** ***** *** ************ ****** ******** ** *** ***** ** ****** ***** ************ ** ********* ****** ****************** ********** ******** ** ********** ** ************ ******* ******** ********* ** ********** *** ************** ********** ***** ** *** ********* **** ******** ** **** ****** **** ** ****** *** **** ** ****** *** *** ***** ********** *** ** ******* **** ****** *** **** ** ****** ****** ****** ** **** ** ******** *** ******** **** ***** ******* ** ** ********* *** ** ******* ***** ****** ******** ** ***** ********* **** ***** ** ********** ** ****** ************* ** ********* *** ******* *********** **** **** ***** *** ******** *** *** ******* ** *** ******************* * ****** *************** *************** ***** ****** ** ** ****** ** *** ** ** ******* *** **** ******** *** ****** ***** *** **** ******* ************* ************ ******* ****** ** ***** ************** ** ******* **** ***** **** *** *** ************ ***** ** ************* ***** ******** ******* ** **** ***** ************ ***** ********** ** ****** ** ****** ****** **** **** ************** **** ******** ** ******* ***** ** ********** ****** ** ********* ** ** ********** **** ****** **** ********* ********** **** ** *** **** ***** ******** ************************ ** ********* ***** ************ *** ********** ** *** ************ *********** ******* **************** ****** ************* ***************** ********** * * ** ****** *** *** **** ********** ********* ** ******* ** ***** **** ***** ******** ** *** ***** ******* ** ******* ** ** ***** ** **************** ******* ******** ** ********** ** ****************** ***** ******* ** **** *********** ************ ** ********** ****** **** ** ** ******** ****** *** ******** ** ********** ** * * *** *** ******** **** *** ********************* *** ******* *** ***** **************** **** ** **** *** ** ************************* *** *** *** ********** ** ********* ** *** *** ********** **** *** *********** ********* ** ***** *** *********** ** ** ******** *** ********** ** ** ******* ***** ** **** ** ************* ** *** ******** ***** ******** ** **************** ***************** *** **** ******** *** ****** ** **** **** ** ******** ******* ** **** **** **************** ** *** ******* ***** ***** ****** *** ************* ***************** ******* ***** **** *** ***************** ****** ** ****** ** **** ** ****** ** ** ********** *** ***** *** ********* **** *************** **** ***** **** ************** **** ******** *** *** **** ********* ********* ******* *** ******* **** *** *** ******* *************** ****** ** ** ********* ***************** *** ** ******** ********* ** ** ******** ** ** ******* ******* ***** Les premières news de la saison 2020-21 en P1 et P2B ****** ********* ******* *** ************ ** ****** ********* ****** ** ****** *** ******* ** *** ****** *** ** ***** ***** ********* ** ********* ********* **** ****** *** *** ******** ******** ****** ******** ** ****** ** ******* *** ** ******* ******** *** ** ******* ****** ******* ** ****** ******* ***** **** ******* ***************** ****** ** ******* ****** ** ** ****** ********* ************* ****** ** ******** ***** ******* * ***** **** ***** ** ******** ** ********** ****** ** ******* ***** ****** ********** ** ***** ****** ************ ******* ******** ****** *** *********** ***** ** ****** ** ***** ********* ******* ******* ************ ********** ** **** ****** ** **************** ********** *** * ***** ******* ** ***** *** ********* ********* ** ** ******* ** ******* **** ** ************ ******* ********* *** ******** *** *** ****** ** ** ****** ** ********* ********** *** ******** ** ************* ******* ****** ** ****** ** ************* ** ****** ** ****** ********** ** **** ******** ********* *********** ********* *************** ********** ******** ** ************ ******** *** *********** ********** ** ***** ************** ********* ******** ** ******* ** ************* ** ********** ******* ** ** ******** ** ********** ******* ** ***** ** ***** ** ******** ** ***** ******** * ******* *** ******* ** ******* * ** ********* ** ****** *** ********* ** **** ******* ****** *********** ******* ** ********* ******** ** *** ******* ******* **** ***** *********** ********* ****** ** ********* ****** **** ****** **** ***** *** ************** ***** ** ******** **** ******** *** ******* *** ** ***** **** ** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** ********* **** *** ****** ** ***** ******** *********** ******* * ***** *** **** ** ****** ** ******** ********* *** ************* ** ***** ** ** ** ******** ******* ** ** ****************** ********* ** ********* *** *********** *** **** ******** ************ ** ************ ********* *** ** ***** ****** ****** ******* ******* ****** ** *** ********* ******* ********** ** ********* ********* *********** **** ************** ***** ** ******** ** ***** ******** ********* **** ** ***** *** *********** ***** ** ******** ******** *** *** ****** ** ***** ** ************* ** **** *** ****** ******* *****