Givry: Gérard, 83 ans, survit au coronavirus… qui a emporté sa femme (vidéo)

Le cœur lourd, Céline raconte par où sont passés ses grands-parents ces derniers mois. Gérard et Colette ont été hospitalisés le même jour, dimanche 15 mars, à quelques heures d’intervalle. À l’hôpital seulement, on évoquait une suspicion de coronavirus. Tous les deux ont été testés positifs. Seul son grand-père s’en est sorti, mais avec des séquelles. Il ne reconnaît plus ses petits-enfants et réclame sa femme…

******** ** ***** *** ********* ********* * ***** ******** **** ******* ******** ** **** ** ********** ****** ** ********* ************* **** ** *** **** ******** ******** ** ** ******* ********** *********** ****** ************ ***** *** ********** *********** *** ********** **************** ** *** ****************** ******** ******** ** ************** ****** ** ***** ** ******* ** ************* *** ** ******** ********** ********** ***** *** ***** ***** ************** ** ************* ******* * ***** ** **** ** *********** *** *** ****** *** ** *********** ****** **** ***** **** *** ******** ** ******** ** *** ************** ** ****** ******* ****** ****** **** ************** *********** *********** *** ******* ** ***** ** ********** ** ******* ***** ** ******************** ******* *** ******** ** ************ ********** *** ** ********** *** ********** ****** ********** ***** * ******* ************* ** *** * ****** ** ********* ** ************ ** ***** ***** **** **************** **** * ********* *** ************ **** ******* ***** ****** ******* ****** ***** ******* ******* ********** *** ***** ** ********* ********************** ******* ******** ** ******* *** ****** *** ** ***** **** ***** ** ******* ** ********* *** ******* ** ******* ** ******* *** ******** *** ********* ********* ******* *********** *********** ***** ** ** ******** ** * ******** *** ** *********** ***** ***** ********** **** ** ***************** ** *********** *** ******* ** ************ ********** **** *** *********** * ***** *********** ** ************ ** ******** ** ******* ********* ******* ********* ***** *** ** **** ***** ** ** ****** ******* ******* *** ** ***** ********** ******** ***** ****** *** ******** ** ************* ** ** ***** ********** *********** * ***** **** ***** **** **** ************ *** ***** *** ******** ** ***** * ** ***** *** **** ** ******* **** ****** ********* ** ** ***** ** ************* *** ************ ** **** *********** **** ** **** ******* ********* ********** ********** ***** ****** ** ****** **** ***** *** ** ******** ** **************** **** ******* ********* *************** ****** ******** ** *********** * ***** *********** ** *** ******* *** ***** *********** ********* ** *** *********** ******* ***** ********** ********** ********** *** ****** ** ***** **** ** ***** *** ********* *** ******* ** ********* ******** ** ******* *** ************ ** **** * ***** *** ******* ****** ********* ** ******************** ********* ******* ******* ********** ** *** ******** ** ***** ** ******* * ** *** ****** ******* *********** *********** ** ***** *** ********* ** ****** ***** ******* *** ********* ********* ******* *** ******* ** ******* ** ** ******************** ************ ****** ****** *** ****** ******* * ****** ****** *** *********** *********** *********** ** **** **** ******** ** * ***** ** ************** *** ******* *** *** ** ****** ** **** ********** ***** *************** ** ********** ****** ************** ** *** ****** ** ********* *** ******** ** ** ****** ******** ***** ** **** ****** ******** ******* ***** *** ** ******** ********* ********** ** ************ ********** *** ** ***** ****** ****** **** **** ** ********** *** ** ************ **** ** *** *********** ***** ***** *** *********** * ***** ** ****** ** ****** ** ***** *** ******* ***** ****** ** **** ** ** ******* ** *** ** *********** ***** ******* ** ********************* *** ***** ***** ******* ***** *** ******* ******** ** *** ******* ** ********* * ***** ******** *** ************** *** *** ** *********** ** ******* ******** ************ ****** *** ********* *** *** *** ******** *** ******* ** ******** ******* ** **** *** ******* *** ************** *** ********** ** ****** *** ******* ****** **** **************** ** ***** ***** * ******** ******* ********** **** * ****** ** ***** ** *** ********** *** ******* ********* ***** *** ********* ** ***** **** ** ***** *********** ******* *** ***** ** ******* ****** **** *** ************** ****** **** ** **** ** ***** ** ***** ** *** ******************* *********** ****** ******** ** ******* ** ****** ** ***** ***** ** ** *** * ** ********* *** ********* ** ** **** **** * ******** **** *** ***** *** ************ ** ******* *** ************* *** ***** ** ******* *** ********** ** **** ** *** ************