Guide du foot provincial: notre dossier complet sur la P1

Monceau et l’US Binche se démarquaient en 2019 dans les pronostics. Ce cas de figure est une nouvelle fois d’actualité cette année. Les Carolos sont une nouvelle fois considérés comme un grand favori dans la course au titre, tout comme Beloeil. La campagne de transferts des Sang et Or impressionne. Hornu est présenté comme un outsider.

******* ***** **** ** **** ****** **** *** ** ******** ** ********* ** *** ************ ***** ******** *** ******* *** ** ****** **** ********* ********* ************ ******** ********* *** ***** ****** ******** ***** ** ***** **** *********** ** ****** ******* ** ** **** * ******** *** ******* ****** ****** ******* ********** *** ******* ***** ******* ** ** ** ***************** ** ** ** ******* ************* **** ****** ** *** ***** ********* **** ***** ****** ************ ** **** ********** ** ************ ** **** *********** ********* ** *** **** *** ************ ** ** ****** ******** ****** ****** ***** ******* ** ******** ****** ***** ******* ********* **** ********** *** ******** *** ********** **** ******** **** **** ** **** ** ******** ******* ****** ********** ** ***** ****** **** ********* ********** ** *********** ****** ****** *** ********* *** ** ********* ** ********** ****** ** *** ***** *** ******* ** ***** ******* *** ******* ********** ** ******** *** ******** ** ** ** ******** ** **** ****** ************ ***** ****** ******* ** ****** ********** *** **** ** ** **** ******* **** ***** *** ** ****** ** **** ********** ***** *** ****** *** ***** ******** ********** ** ****** ****** ** ****** ***** ********** ** **** *** ********** ***** ** ********* ** ** *** ********** *** ******* ** ********** ** ** ******* ***** ******* ***** *** ******** ** ***** *** ******** *** ** **** ***** ****** ** *** ******* ** **** ****** ********* ** ****** ** ***** ******** ** ****** ** ************ ********** *** ******** *************** ********** *********** ***** * ** ********* **** ************ ** *** ******* ******* ********* ** *** ******* ******* ********** *** *** ***** ********* ** ****** *** **** ****** ********** ********* *********** *** **** ****** ** **** ******* ********** ** **** ***** ***** ***** ******* ********** **** **** *** ***** ********* ***** *** ****** ******* *** **** ** ****** *** **** *** ******** **** ****** ***** **** ***** ******** **** ************* ***** ******** ** ****** ** ****** ** ********* ********** ****** ******* ********** *** ******* ** ** ********* ***** *** ******** *** ********* ** *** **** **** ******** ** ** ** ******* ********** ************* ** ********* *** **** ******* ** ****** *** ***** ******* ******** ***** *** *********** **** ** ***** ** ****** ** ** ************ ** **** ********* ************ ** ******* **** ********* *** ****** ********** ******* ** ** ********* ** ******** **** **** **** ** ***** *** **** * ******* ***** ********** ** ********** *** ******** ******** ***** *********** ************ ** ****** ****** ** *** ******** ** **** ** ********* ** **** * ******* ********* ********** ********* **** *** ***** ** ***** ** ***** ***** ****** *** ****** ** *** **** ***** ** ********** ******** ******** ** ***** ** **** ** ********* ***** *************** ***** ******** ** ************ *********** ** ******* ******** ***** ****** **** **** ********* ******* ** ****** ******* ** ***** ** ****** ** ** ***** ** ******** ******** ******** «Le problème des gardiens de but est résolu au Léo» ******* ******* ******************* ************************ ****** *** ******* ** ***** ** *********** ** ******* ** ********* ** ****** ***** ******** *********** **** ** ************** **** ****** ***** ************* *************** * ******** ** ***** ******* ** ********** *** *** *** ****** *** ******* ****** ***** ***** ******** **** *** **** *********************** ************** ****** ****************** ******************* *** **** ****** *** ******** **** ** ************ **** *********** **** ** *** ********** ******** ** ************ ****** ***** ****** ** **** **** ** ********** **** ********** ** ** ************* **** ***** ******************* ********** ***** ********* * ***** *** *** ** ****** ** ****** ** *** ******** ** **** ************ ** ******* ******** ** ********** ** ***** ******** ** ********* ** ****************** Le CV de Belfiore parle pour lui *** ******* ****** ** ***** ********* *** ** ******* **** ******* *** *********** ***** **** *********** ** ******** ** ****** ** ** ** ****** ******** ** ***** *** ********** ************* ** ******* * *** ***** ******** ***** ******* ****** ** ****** ** ****** ** *** ************** ******* ******* ** ********** *** ********* ** ***** ** *** ** ****** ********* ****** ********* ** ******** **************** ******* ** ***** * ***** ** ************ ** ******* ** *** ******** ******* ***** ** ****************** **** ******* ********** ****** ***** ************ ** ********** ********* ****** Les classements *** ********** **** ** ***** * ****** ***** ** ********* *** ***** ** ** ****** * ****** *** ********* **** ** ****** ** *** ** ******* ** ******* ***** ******* **** ******* ** ********** ****** ** ** *********** *** ******* ***** *** ********** * ** ******* ** ********** ** ******* ***** ** ***** ***** ** ***** **** ** ********** **** ** ** ****** **** ** ********** ******** ********* ********* **** *** ************* * ******* ** ******* ********* ** ********** **** ****** ***** ****** **** ****** *********** ********** ********* ********* **** ** ********** ********* ************** ** ******* ********* ***** ** **************** ***** ** ** ****** ***** ** ******* ***** ** ***** ***** ** ********* ***** ** ******** ***** ** ********* ***** ** ******* ***** *** **** ***** ***** *** ********** ***** *** ******* ***** *** ********** ***** *** ***** ***** *** ********** ***** *** ******** *****