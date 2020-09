Saint-Ghislain: la Ville condamnée à payer 209.000€, elle décide de négocier

Le conseil communal de ce lundi est revenu sur la décision de justice condamnant la Ville de Saint-Ghislain à payer 209.000€ à une société de travaux. Pour rappel, c’est une erreur dans un cahier des charges qui coûte cher à la Ville. En janvier dernier, il avait été décidé de faire appel. Finalement, ce lundi, on apprend qu’une solution a été trouvée via une transaction. La Ville ne doit plus payer que 106.000€. L’opposition s’insurge.