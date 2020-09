Dominique voulait cultiver le safran en Italie, il est maintenant SDF à Mons

Dominique avait des projets plein la tête, quand il est parti en Italie début janvier. Il voulait lancer une culture de safran mais son projet ne s’est jamais concrétisé. La faute au Covid-19! La commune de Guardialfiera (dans la province de Campobasso) est passée en zone rouge et l’Hautrageois n’a plus reçu ses allocations de chômage belges. Hébergé chez un ami et sur le point d’être expulsé, il parle de ses déboires. De retour en Belgique, il est maintenant SDF et cherche une solution.

********* *********** ** **** ********* **** ***** ** ***** ** ********* ** * ** *** ********** ********** ** * ***** *** ********* ***** ****** ************** *** ****** *** *** *********** ****** ******* ******** *************** *********** * ***** ****** ** ******* ** ***** *** ******** ** ******* ****** *** ******* ** ****** *** ** ******* ********* **** ** ******** *** ****** ********* ******* ********** ***** ****** ******* ****** ****** ** *** ********** ***** *** *** ****** ** ** ************ **** ** *** ******* ********* ******* ** ******** ** ***** ** **** ******* *********** **** ***** ********* ** ******* ********** ** ******* *** ****** ** *********** ** ** *** ** **** ** **************** ******** ********** ** ** ***** ** ****** ***** ** ****** **** ***** ** ******* ********* **** ** ******* ** ************** ********** *** ****** ****** ** ******** ********* *********** ******* ** ****** ********* ***** ******** ** ***** ******* **** ************ ********* * ******* ********** ****** ******** ** ** ********* ****** ******** *** ***** *** ***** ***** **** **** ***** *** ***** ** ****************** ********** ****** ******** ***** ******* ** **** ***** **** ** ****** ******* ** ******** ** *** *** *********** ** ******** ******** ********************* ******** ********** ********************* ****** ** *** ****** **** ** *** ***** ********** *** ***** ****** ** ******* ** ***************** *************** * *** ******** ***** ***** ** *** ******* ** ******** ** ***** ** ****** ****************** **** ** **** ** ***** ********** * ********** *** ***** * *** ********** *********** ** ***** *** ** ***** *** **** ** ****** ** **** ******** ** ***** ************* ********* * ****** ******* *** ********* **** ** ***** **** ******* ********** ********* ** *** **** ******* ****** ** ******* **** *** ******** ** **** ** ***** ********** ** ** ****** *** ** ******** ******* ** * ********** ** ** ** ********* **** *** ****** *********** ** ** ******** ******************** ** ******* **** *** ******** **** ** ****** ********* *** *** ****** ** **** ** **** ***** *** ********* ***** ** ************* ********* ***** ******* **** ** ** ********* ** ********* *** *********** ** ***** ****** ****** ********* * ******* *********** ** ************ *************** ** *** *********** ** ******** **** **** ***** * *********** ** * ******* ** ******* ** ******** ** ************ **** ****************** *** ** ****** ** ******** ****** ******* ** * ***** ******* ****** *** ******** ********** ******* * ****** **** ******* ************ ** ** *********** ** ******** *************** *** *********** ** ******** * *** ***** ***** ********* **** ** *********** ** ** ********* *** ************ *********** ************ *** ******** ****** ****** **** ** ***** ***** ****** ***** ** ***** ********** ** **** *** ** ****** *************** ***** ******** **** **** ****** ** ******* ** ********* ** ******** *************** ******* *** *************** ******************* ********* ***** ****** ** ********* ********** ********* ** *** ************ ******** ******** ** ******* **** *** **** ************ ** ******** ** ******** ******* ********** ** *** ** ***** ******** ** **** ** ****** ** ***** *** ******** ** *** *** **** **** ************ ******** ************ **** ***** ******************