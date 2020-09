Dour Urban Trail, 1ère course depuis mars: comment ça s’est passé (+photos et vidéos)

C’est ce samedi en fin d’après-midi que se déroulait la première course de toute la région, le « Dour Urban Trail ». Près de 300 coureurs s’étaient donné rendez-vous entre la course à pied et la marche, traversant les campagnes et le centre-ville, dont plusieurs lieux symboliques.

**** *** * *** * *** ******** ** ****** ** ** ****** ** **** *** ***** ** ********** *** ******* ** ****** ** *** *************** **** ** ***** ******* ******* ** ** * ***** *** ***** ******* ********** *** ***** ************ ***** ***** ************ ******** ** *** ***** *** ******** ******* ****** ********** ************* ** **************** ** **** ********* ********* ** * ********* ** ** ******* * ******** ** ********* ** ********* *** ****** ***** ******** * **** ** ****** ********** ** ***** ** ******* ** ****** ** ******* ************* *** ***** ***** ** ******* ******** ** ******* ***** *** ******** ********** ****** *** ******* *** ******* ** * ** *** ****** **** ****** *** *** ************ ***** ***** *** ***** ** ******* *** **** ** ** *** ***** ******** ** ** ********** ***** ** ******* ** *********** ******** *********** **** ************* **** ** ***** ******* ***** ** **** ** *** ******** **** ***** *** ****** ******** ** ***** ** **** ********* ** *** **** ** ******* *** ******** ** ********** ** **************** ***** ***************** *********** * ***** **** **** ********* ****************** ************ *** ******* ***** ********* **** *** *** ** **** ******* ** ********** ** ********** ********** ** ************* ***** ** ************** ***** ** ******** ** ********* ****** ****** ** **** ** ******** *** ****** ****** ** ** **** ** ********** **** ** ***** ****** *** ***** ******** **** *** ** ********* **** ** ************* ****** ** ** *** ***** ** ***** ** ****** ***** ** ****** ** ****** **** **** ************* *** ******* ********** ******* *** ***** **** *************** *********** ********** ******* * **** *** ********* ****** ******** ***** ******** ** **** ***** ***** ** ******* *** ** **** ** ******* *** ********** **************** ** ** ***** ***** *********** ** **** ******** ** * ********* ** ********** ***** *** ******* ** ****** ***** ** *********** *** ******** ** *********** ** **************** *** ******** ** ********* ** ********* ********** ** ********* ******** ** ******* ** **** ******* ** ***** *** ************ *** **** ******* **** ** **** *********** ** ****** ******** **** *** ** **** ** **** ******* ***** **** *** ******* ** *** ******* **** ** ********* **** ** ***** **** **** ********** **** ***** ** *** ******** **** *** ********* **** ***** ********* ***** ******* **** *** ** ******** ** ********* ******* ****** ********* *** ************* ****** ******* *** ***** ******** «J’ai bossé en unité Covid» Sylvain Meunier, premier vainqueur ex aequo Surpris ! - D.B. ** ** ******* ******** ******** *** ******** *** ****** ******* ** **** ** ******* ***** ****** ******* ******* * ********* ***** ** ******* ******** ****** ********** ****** **** ** ****** ******* ******* ** ***** *********** **** ********* *** *** *** ************* **** * ********* ** *********** *** ******** ***** **** *** ** **** ******** ****** ***** ** ****** ****** ******** ******** ** ************** ** ********* ** ********* ****** *********** ******** ******** ** *** ********* *** * ********** *** ******** ** ********* ***** **** ******** ******* ** *********** ******** ******** ****** ******** ****** ******** ********* *** ******** ** ***** ******** ** ** ***** ************ ** ** ** ************* *** ** ******* ** ****** *** ******* ** ******* ** *** ****** ******* ******* ** ** ******* ********** *** ********* ******** ************** ********* ***** ** *** ** ** ********* ******** **** ***** ******* ********** **** Du sport, mais aussi une note culturelle ********** ** *** ** ****** ** ** *********** ******* **** ********** ******* ** ****** ** *** ******** ******** ****** ******** ****** **** ** ** ******* ** ***** ** ***** ************* ******** ** ******** ** *** ** *************** ******** ******* ****** ************** ******* ******** ************ ********** ************ ********** ** ***** ** ** ***** *********** **** ***** ********** *** ******** ************ ********** ********** ** *** ***** ****** ** **** ** ******** ** ******** ***** ******* *** ** ***** ************** *** ******** ******** ***** ******* ** ********** *** ******** *********** ***** ************ ** *** ***** ***** ************** ***** ********** **** *** ** **** ****** *** ******** ** **** ** ** ****** ******* *** ** ********* **** ********** *********** ** ********* *** ** ** *** ****** *** ************* *** ******** ******* ** ******* ** **** ********* ** ****** ** ******* ************* ** ********** ** ***** ******** ******** ************ *** ***** ** ********** *** ********* ** ** ********* *************** ************************** ** ******* **** **** ** ********** ** ***** ******** ******** ***** *** **** ****** ********* ********* ** ****** ************* **** * *** ****** *** *********** ******** ****** ********** **** *** **** ** ***** ********* ********* *** ** *** *** *** ******* ** ********* *** *********** *********** ** ************** ****