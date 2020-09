Mons: 24 postes de co-working et 26 bureaux dans l’ancien garage Willems

Un espace de plus de 1.000 mètres carrés va être dédié au travail partagé à Mons. Dans les anciens locaux du garage Opel Willems, un espace de co-working, de bureaux et de salles de réunion va être ouvert. Une manière d’envisager le travail autrement, à un moindre prix et en réseau. C’est l’entreprise mouscronnoise SkyLab Factory qui investira les lieux à partir du mois de novembre.

