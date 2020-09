Saint-Ghislain: une vague de nouveaux commerces en centre-ville

Cet été, pas moins de 7 nouveaux commerces ont ouvert leurs portes à Saint-Ghislain! Nous vous en parlions ce mardi, une boulangerie roumaine vient d’ouvrir dans la rue Grande. Mais aussi un bar à donuts, une boutique de meubles d’exception et un bar à cafés et pâtes! De quoi redynamiser le centre-ville, déjà aidé par l’arrivée d’une poissonnerie, d’un resto de sushis et d’une boutique de produits de bouche en juillet dernier.