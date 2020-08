Ghlin: à l’école des futurs chiens-guides avec les Amis des Aveugles

Bruno et sa famille vont accueillir Texas pendant un an. - H.W.

Il s s’appellent Sushi, Dawson, Arrow ou Texas. Ils ont entre quelques semaines et un an et demi. Bien que différents, ils ont tous le même but: devenir des futurs chiens-guides pour personnes déficientes visuelles. Un travail de longue haleine encadré par plusieurs éducateurs canins. Reportage à l’ASBL Les Amis des Aveugles à Ghlin.