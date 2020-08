Anthony, l’ancien braqueur, est en cavale: «Je ne veux plus aller en prison!»

Anthony n’était pas présent lorsque le dernier jugement en date à son encontre a été prononcé. Des courriers ont été transmis, et Anthony y répondait avec des certificats médicaux… Jusqu’à ce qu’il ne communique plus aucune pièce. Plus de justificatif pour ne pas effectuer sa peine de travail : le tribunal lui a alors envoyé le billet d’écrou, début août dernier. Ce billet d’écrou lui signifiant de se rendre à la prison de Jamioulx. Anthony, on le sait, n’y a jamais répondu.