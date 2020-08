Colfontaine: en dispute avec sa copine, Val, récidiviste, violente ses parents!

Il s’était muni d’une batte de base-ball et d’un couteau. - DR

Incorrigible Val! Ce jeune homme de 23 ans, au physique sportif, s’en est de nouveau pris à ses parents et à sa soeur, le 13 mars dernier à Colfontaine. Ce qui lui vaut de croupir en prison. Et pour cause, il avait déjà été condamné en 2019... Il a comparu ce mercredi devant le tribunal de Mons.