Ghlin: deux prix pour Isaline, une colombophile de seulement 12 ans

Isaline Daniel partage la passion de son papa pour les pigeons depuis son plus jeune âge. Après le divorce de ses parents et le déménagement de son père, un des pigeons revenait systématiquement dans le pigeonnier initial et suite à cela, Isaline, étonnée et touchée par cet attachement, a décidé de reprendre le flambeau paternel et de devenir une des plus jeunes colombophiles de la région. A 12 ans, elle vient d’obtenir deux prix au concours « Bourges » à Soignies!

