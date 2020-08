Havré-Ghislage: bruit, dégâts, les riverains ne veulent plus des poids lourds

A la rue Camille Toussaint à Havré-Ghislage, c’est un festival de poids lourds que l’on peut constater chaque jour. Pourtant, les véhicules de plus de 5 tonnes y sont interdits. Conséquence: du bruit le jour comme la nuit et aussi des vibrations qui causent des fissures et dégâts aux habitations. Les riverains ont lancé une pétition directement adressée au bourgmestre.

* *********** ** ***** ******* ******************** **** **** ******** ********* **************** ** ******** **** *** ********** ** **** ** **** ******* ******* **** ** ******* *** ******* ** ****** ***** ****** ******** *************** ************** ** ********** ** ****** **** ** ***** ******** ********** ******* **** ********* *** ******* **** ******** **** ******** *** **** ****** ** *** ** *** ******** ******* *** ******** *** ** ***** ***************** ******* ****** ********* ** ********* ***** **** *** ******* ** ********** *************** ** **************** ****** ******* **** **** **** ******* * ** ***** *** ************** ****** ********* *** ******** ******** **** ****** ****** ** **** *************** ****** *** ******** ********** ******** ** ******* ******************* ** ******** ******* ******** ********* ************** * **** ** ********** **************** ********* ******* *** ******* *********** *** ******** ************ *** *** ***** ********** * ** * **** ****** *** ******* ** ***************** *** ****** ******** ** ******* ***** *** *** ****** ** ******* ** ******* ** ************** ******** ** ********* *********** ***** ***** ***** **** ** *** ******* ********** ******* ***** ** ****** *** ******** *************** *** ******* *** **** ** ********* ** ** ******* ** ****** ******* ******* ********* **** ******** ** ****** ***** **** *** ** ****** ********************* ********* ** **** ** ***** ******** ************ ***** *** ******** **** ***** ******* ******* ***** *********** ****** ***** ** ****** ******* ***** ** ******* ** **** ** *** ******* **** ***** ********* ** ****** ** ******** ***** ** ********** ** ***** ** ** ************ ** ************* **** **** ** ******* *** ***** ********************* ******** ** ***** ** ******** *** ** *********** ***** *** ******** *** ********** ** ****** ******** ** ***** ** ***** *** ********** **** ***** ********* **************** *** **** ** * ****** ***** *** ** **** ** **** ** **** *************** *** ********** ********* ** ** ****** ***************** **** ***** **************** ******* *** ********** **** ******* ** **** **** ********** ****** ********** ** ** **** ********** ***** ******** ****** *** ******* **** ********* *** ****** ********** ** ******* **** ******** ***** *** ******* ************ *** ************* **** *** ********** ******************** ******* ** ********* *** ********* * ***** ********** *** *** ********* *** ****** ** ******** ****** *** *** *********** ************* ** ** *** ******* ********** **** ** ******* ***** ****** ** *********** ** ** ***** ** ***** ***************** ********* *** ********* *** ************* **** **** *********** ********* ** ** ****** *** *********** ***** *** ******** *** ***** ****** ******************* ******* ** ********* *** ******* *** ********* ** *** ********* *********** ******* **** ** ******* *** ** ***** ****** *** ***** ****** *** ** ********** *** *** ******** ********** ******* *** ** ********* *** ** ******** ***** *** ** ** ******* **** *** ********* *** ** ***** ***** ****** ********* **************** ******* ******* **** ******** ** **** ** ********** *********** ** ** *** ******* **********