Travaux sur la E19 entre Obourg et Jemappes: au moins jusqu’à la fin de l’année

Le chantier visant à réhabiliter l’autoroute E42-E19/A7 entre Obourg et Jemappes (environ 11,5 km) en direction de la France, a débuté en décembre 2018. En raison du retard pris avec la crise du Coronavirus et suite à des réhabilitations plus conséquentes à effectuer sur un ouvrage d’art, les trois derniers kilomètres toujours impactés par le chantier de réhabilitation de l’autoroute E42-E19/A7 le resteront jusqu’à la fin de cette année, si l’hiver se montre clément. La sortie 23 Nimy reste fermée.

