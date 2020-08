Le challenge ‘mille bornes’ séduit Mons-Bo: ils avalent les kilomètres pour leur club

Plus de 600 clubs et de 40.000 participants se sont mobilisés afin de réaliser le challenge des 1000 bornes. Une fois l’objectif atteint, les clubs inscrits parmi les 400 premiers devenaient éligibles afin de recevoir une aide financière de 1000 €. Un atout non-négligeable dans une situation où les clubs amateurs sont presque tous, en difficultés financières. Et pas mal de sportifs de la région ont tenté le coup, tantôt avec succès, tantôt avec moins de réussite.

** ***** ************** ***** **** *** ************* ****** *** ** ******** *** ******* * **** **** ****** ****** ** ***** ******** ** *** ****** ************* ** ****** ** ******* **** ******** ** **** ** ***** ***** *** ** ****** ****** **** ***** ******* *** **** ** ** ******* **** *** ****** ******* *** ***** ** ******** ********* ********** ** ** **** *** ********** **** ******* *** *** **** ********* ****** ********** ********** ** ** *** ** ** ********* *** ******* *** ** ******** ** ****** ** ********** *** ***** *** ******* ** ***** *** **** ** ** **** ** *** *** ****** *** ****** ***** *********** ** ** ***** *** ****** ****** **** *** *** *** ***** ** ** ******* ** ******* *** ** ****** ***** ************* ********* ** **** *********** ** ******* *** ** ****** ************ ** ********* ******** ** ********** ********* *** ********* ************ ** *** ****** *** *** ****** ******** **** ** * *** ********** *************** **** ** ********** ************** **** ** *** ***** * ** **** ***** ** ******* **** ** *** ******* ****** ** ****** **** ** ** ***** ***** ******* ****** *** ***** ********* * **** ******** ** ********* *** ******** *** *** ******* *** ******* *************** ** ** ** ******* **** ** ******* *** ***** ******* **** ****** ***** ***** ******* ********* ** ******* **** ** ***** ******* ** ***** *** **** *** ******* ******* ** ********* ** ********* ** ********** ** ***** ****** ****** ******** ** ************ ** ** ***** ******** **** *************** ********* ************** **** * ******** ************* ** ***** ***** **** **** *** ****** * ** ** *** ********** *********** ********** **** ********* ** ****** ** ****** **** **** **** ****** ***** ***** ********** ** *** ****** ******* **** *** ** ** ** ********* **** ** ********** ** ****** *** *********** ******** *** ****** **** *** *** **** **** **** ******* *** ********** ** ********* ** ******** ******** *** ***** *** ********* **** ** ***** ****** **** ** ********** ** ** ***** *************** ******** ** *** ********** ** ***** ***** ***************** ** ***** ***** ********************** *********** ********* ** ********* * ***** *********** ******* ** ****** ** *********** ******** ****** ********** *** *** ******** ******* *** **** ***** *** ******************** ** ** ****** ********* ******* ***** ********* **************** *** **** ********* ** ******* ** *** **** **** ***** ********* ************ ** *** *********** *** ***** ********* ***** ** *************** ***** ***** **** ***** **** ************ ** ******* **** ******* ***** **** *********** **** ** ****** *************** * ***** ******** **** *** ********* **** ******* *** *** ******** ******** ** * * ** ************ ************** **** ******** ***** **** ** ** **** ***** ** ****** ** ***** *** **** ****** ****** ********* **** ****** *** ******** ** *** ******** ** ****** **** ** ** ********* **** ************* **** ** *** ************* *** ******** ** ****** **** *** ******** **** ***** ******* ********** **** ** ********* ************* * ** * ***** ** ******* ********** ** **** ** ******* ******** ****** * ***** ** ******* *** ******* * ************ ** ******** *** ******** ** ******* **** ** ***** **** ********* ** *** **** *** **** ** ****** *** ****** ****** ****** ******* ****** ******* ** ** ********* ******* ****** ******* ** ****** *** ******* *********** ** ****** ******* ** ********** ** ******* ** ******* ** ********* ** *** ********* ** ********** *** ******** ** **** ***** ******* *** **** *** ******** ************ ** *** ******* ******** **** ***** ***** ******* **** ** ********* ********* *** **** ** ***** ********* ********* ******* ******* *** ******** ** ******* **** ** ***** *************** ********** *** **** ***************** **** ****** ************ ** ********** **** ** ******* ******* *** ****** ******* ********* ** ***** ******** ******** ******* **** ********* ** ***** ** **** *** ************ **** *** ********* ** **** ************** ** **** ** ************* ****** ******* Objectif atteint! ****** *********** **** **** ************** *** ******* *********** ***** **** ******* ******** ********** ***** ** ********* ******* ** ****** ***** ******* ** ******** ***** ***** ************ ****** ** ****** ***** ** ********* ******* ***** **** ******* ******* ** ***** ***** **** ************* ***** **** ****** ************* ***** ** ************* ******** ***** ** ********* *********** ***** ******* *********** ******* ** ****** ***** ** ******* ******* ** ****** ***** ***** ********** ***** ** ******* ******** ***** **************** ******** ***** **** ****** *** ***** ***** ****** *********** ******** **** ************ ***** *** ** ****** ******** ***** **** *** ********** ***** ** **** ********** ***** *** **** ********** ***** ** ********* ******** ***** ************ ***** ***** ****** ********* **** ** ****** ***** ******** ******** ********* ***** ** ******* ******** ***** *** ********* ********** ***** * ****** ** ** **** ** ***** Défi relevé pour les Framerisois ** ***** **** ** ********* * ******* ** ***** *** **** *** ****** ***** ********* ****** ** ****** ** ********* * ******** ***** ***** ******** *** *** ******* ** ******* *** **** *** ****** ** ******* ** ****** ** **** *** ***** ****** ** ****** ** ******** *********** ** **** ****** *** **** ******* ******* *** **** ************ ******* *********** ******** *** ******* ** **** ** ********* *** ******* ******** **** *************** ************** ***** *** ***** ************* ******** ******** **** ** *** ****** ** ************* ******** ******* ******* ********** ********* **** * ***** ********* ** ******* ** ********* ******** **** ***** ******* *** **** *** **** ********** ******** **** ** ******* ** *** ******** ******* ******** *** ** ************* ***** ** ***** ** ***** ** ********* ****** ***** *** ********* ********* **** ** *** **** **** ******************** ******* ******* ******* **** Randonnée à Chimay pour les Hyonnais Une bonne idée. - D.R. ****** ****** ** ****** ** **** ** ************ * ****** **** ** *** ************ **** ** ******* ****** **** *** ********** ******** *** ***** ********* **** ** **** ******* *** *** ******* ********** **** ** **** ***** ** ********* * ** ** ********* * ****** ** ******* *** ********* ** *** ********* **** ******* ** ********** *** **** ** *** ********* ********** ********* ** ***** ********** **** ******* *** ******** ******* ******** ******* **** *** *** ******** ***** ** **** ********* ** ** ***** ** ******** ************ ******* ******** ** **** ******** * ** **** ****** ******** ** ****** *** **** ********* ** ***** ** ******** **** ******** ** *** ******** ********** ** **** ** ** ****** **************** **** ***** **** **** ****** ******* ** ****** **** *** ******** ********** ***** ***** **** **** ** ****** ****** *** ******* ********** **** ************ ** ******** ** **** ****** ********** ** **** ** ** ******* ******** ****** ** * ** ** **** ********** *** ****** *********************** **** *********** **** ********** *** ******** * ******** ****** ** ****** **** ******* ** ***** ** ****** ** ****** **** ******* ***** ** **** ***** ******* ******* ***** *** ** ********* ****** ******* ******* ** ******** ** *** ************* ******* ** ********* ** ***** ***** ******** ** ********** **** ** ****** **** **** *** ******** **** **** **** ********* ******** ******** ** ******* ******** ** *** ******* ** ** **** ***** ****** *** ** ******** ***** * ** ** ** *** **** ** ************** ******* ** *** *** **** «Cela mettra un peu d’argent dans nos caisses» Tout bon pour le BC. - D.B. ** ********** ** ** ***** *********** ******* ****** **** ** ***** ********** * ** ** **** *** ***** ****** ** ******* ** ****** *** ***** ********** *** *** ***** ********* ********** ******** ** ********* ** **** ** ******* ************** * ** ******** ** ****** ** ************ ** ******** ** *** ******* ********* **** ****** ************ ** ********** *** ******* **** ****** ****** **************** ****** **** ** ** ** ********* ** *********** ********* *** *** ******* ** ** ****** ** ** **** *************** ** **** * ***** ** ******* *** *** *** ** ********* ************ ** **** * ** ********* *********** ** ******* ************* ******** ***** ******** ** ********* ** **** ***** **** ** ************** ******** ******* ********** *********** ************ ****** ***** ** *** ********** **** *** ******** **** ****** *** ****** ****** ***** ** ***************** ****