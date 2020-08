Ce qu’on pourra voir cet automne à Mons Expo… Et ce qu’on ne verra pas

Ce 1er septembre, l’organisation de salons et foires commerciales sera à nouveau autorisée, dans des conditions strictes. Un soulagement pour Mons Expo; soulagement relatif car les annulations d’événements drainant beaucoup de public ont été très nombreuses. Dernière en date: celle du salon Erotix, reporté d’un an, à octobre 2021. Néanmoins l’activité repart doucement en septembre; coup d’accélérateur en octobre en commençant par les dinosaures et les arts ménagers!

** **** * ******* ********** **** ****************** *** **** ********* ** ****** ** **** ***** *************** ** ***** ** * ***** ****** **** ************** *** ********** ** ***** **** ************** ******* ********** ***************** ** ****** ************ ** ****** *** ** ******* ********** ** ****** ** *** ********** **** ****** ** ****** ******* ******* *** *** *********** **** ********** ** ********* ** ********* ******** ******* **** *** ******* ** ****** ** ***** ** ****** **** ******** **** ***** ** ** ********* ********* ** *********** ********** ******* **** ****************** *** ** ****** ** **** ***** ********** ********** **** ***** ******** ******** *** ************ **** ********* ***** **** **** *** ********** **** ********* *** ********** ** ********* ** ** *********** ** *********** *** ********** *********** ** ************* **** ** ****** ******** ** * ******** ****** *********************** ********** * **** ********** ** ** ********** ********** *********** ** ********** ** ** *********** ** ******* *************** *** ******** ******* ** ***** ** ***** ** *** ******* ************** **** ********** *** ********* ** **** ** ********* ***** ** ***** **** *** ** ****************** *** ******* ********** *** ****** ******** ** ********** ** **** **** ** ** ** ***** ***** **** *** **** ********* **** ********** ** ******** **** ******** ******** *** *** ********** ************* ** **** *** ** ** ** ******** ** ** ******* ** ** ********* ***** ** **************** ** *** **** ********** ***** ** ** ******** *** ** ************* ******* ** ** *** ** ***** ** ***** ** *** ** ** ** *** ** ***** ** ******** ** ** ********** ******** ***** * **** **** ****** ** ****** ** **** **** ********* *** ********* ** *** ** ******* ****** *********** *************** ********* ** ** ******** ** ** **************** ** ******** ** ****** ***** ** ********** ** ************** **** ******** ******** ********* ************** ** ** ****** ** ** ** ** ****** ***** *********** ***** ***** ** ******** ** ******* ** *** **** ********** ************ ********* ** ******** *************** *** ******** ********** ***** *** ****** ** ******** ** ******** ************ **** ** ***** ** ****** ****** ** ***** *** ******* ** ** **** *** ********* **** ** **** ************** ** ** ************ *** *** ********* ** *************** ******* *********** *** *** ************* ***** ***************** ******* **** ****** ********** ** ********** ** ******* ** ******* ***** ******* *********** *** *** ******** ** ** ****** ** ** ************** *** ****** ****** ** ****** ** ********* ******* ********* ****** *********** ***** ********************* Colfontaine: Claude Barzotti, le Grand Jojo et Franck Mickael reportés à 2021 ** ***** ****** ****** ** *********** **** ***** ** ******* ***** ******* ***** **** ******* ** ** ******* **** ** ******* ****** **** *** ***** ******* ** ******* *********** ****** ********* ** ***** **** ** ****** ******* ****** ******** ********** ** ******** **** ** *** ******** ****** *** **** ********* ** **** ********** ********* ** **** ** ***** **** ***** ********** ********** ********** ****** ** **** ************ ** ********** ** ****** *** *** ****************** *** ******** *********** ******** *********** ** ******** ************* *** ***** ** ****** ** ***** ** *** **** ***** **** ** ********