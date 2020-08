La police boraine s’est attaquée au tapage nocturne ce week-end

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police boraine a mené une opération de sécurisation routière et de lutte contre les rassemblements et les nuisances diverses. 33 véhicules et 72 personnes ont été contrôlés.

