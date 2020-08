Le recyparc de Dour va être rénové: il ferme ses portes pendant 7 mois!

Le recyparc de our va fermer ses portes ce 29 août. - Archives/ NZ

À partir de ce samedi 29 août à 17h, le recyparc de Dour fermera ses portes pour une durée estimée à 7 mois. Des travaux de rénovation vont y être menés afin d’agrandir le parc et de le rendre plus moderne. Pendant ces 7 mois, les Dourois sont invités à se rendre dans les recyparcs voisins : Boussu, Honnelles, Colfontaine et Quiévrain.