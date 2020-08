L’expédition Maastricht - Ostende en kayak passera par Mons

Cinq étudiants parcourront plus de 400 km de fleuves, canaux et rivières en kayak, en partie à contre-courant. Leur cap: la mer du Nord. Ils partent ce samedi de Maastricht, aux Pays-Bas, et prévoient d’arriver en trois semaines à Ostende, en passant par Liège, Namur, Mons, Tournai et Gand.