Enquête UMons: comment profs et instits se sont débrouillés pour enseigner à distance

Quatre chercheurs de l’UMons (école de formation des enseignants et institut d’administration scolaire) ont interrogé près de 1000 des enseignants et enseignantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les pratiques qu’ils ont mises en œuvre durant le confinement et la manière dont ils appréhendent la toute prochaine rentrée scolaire. L’UMons publie ce vendredi les premiers résultats de cette enquête.