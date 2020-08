Taux d’ozone record à Mons: les hospitalisations et la mortalité ont augmenté

Chaleur et pollution font des dégâts. - Belga

La semaine de canicule que nous avons péniblement traversée s’est accompagnée à Mons de taux d’ozone particulièrement élevés -les plus élevés de Wallonie lors de cette vague de chaleur. La station de Mons a mesuré jusqu’à 200 microgrammes par mètre cube d’air, le 10 août (le seuil d’information européen est de 180 µg/m³, il a été dépassé à plusieurs reprises). Les conséquences de ce cocktail de chaleur et de pollution, sérieuses, parfois mortelles, ne se sont pas fait attendre: les hospitalisations et la mortalité ont augmenté.