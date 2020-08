Frameries: les camions passent in extremis par la déviation (vidéo)

Alexandre et Séraphin craignent que leur maison soit percutée par un camion. - E.G.

Alexandre et Séraphin, qui habitent au coin de la rue des Escargots et de la rue de l’Occident à La Bouverie, vivent un cauchemar. À chaque fois qu’ils rentrent à leur domicile, les deux Bouverisois craignent de voir un camion dans leur façade. Depuis que les travaux ont commencé à Pâturages et au rond-point des Quatre Pavés, pas mal de camions empruntent la déviation qui passe par leur rue, à leur grand dam.